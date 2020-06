Lisboa e Vale do Tejo com 79% das novas infeções por Covid-19

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registou hoje 79% dos novos casos de covid-19, com 255 das 323 novas infeções, com os concelhos de Lisboa, Sintra e Amadora a concentrarem o maior aumento na região relativamente a sexta-feira.

A região de LVT tinha na sexta-feira registado 75,2% dos novos casos, 77% na quinta-feira, 82,2% na quarta-feira, 87% na terça-feira, 63,3% na segunda-feira e 77% dos novos casos divulgados no domingo.

De acordo com o boletim da situação epidemiológica em Portugal divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde, na região de LVT foram reportadas 255 das novas infeções diárias (79% dos casos), havendo, no Centro, mais 24 casos (7%), no Algarve mais 21 (6,5%).

No Alentejo registaram-se 18 novos casos (5,6% do total) e no Norte quatro novas infeções (0,1% dos casos). Na Região Autónoma dos Açores foi reportado um novo caso, enquanto na Região Autónoma da Madeira não há registo de qualquer nova infeção.

Dos seis óbitos registados hoje, todos aconteceram na região de Lisboa e Vale do Tejo.

A região de LVT tem, segundo o boletim, o maior número de casos acumulados, num total de 18.361, a região Norte tem 17.445, o Centro 4.080, o Alentejo 467 e a Região Autónoma dos Açores 149 (os dados das entidades regionais referem 151).

O Algarve tem um total de casos acumulados de 595 e a Região Autónoma da Madeira permanece com 92.

O concelho de Lisboa continua a ter o maior número de casos diários na região e está agora com um total de 3.347, mais 12 do que na sexta-feira, enquanto Sintra está com 2.499 infeções, mais 22 do que na sexta-feira.

Também na Área Metropolitana de Lisboa, Loures tem 1.756 (mais 11), a Amadora está com 1.601 (mais 10), Odivelas com 1.060, Oeiras com 718 e o Seixal com 573 (todos com mais seis casos).

Cascais tem 870 casos (mais dois), Almada 568 (mais sete) e Vila Franca de Xira permanece com 731.

Dos cinco concelhos do Norte com mais casos acumulados, apenas o município de Vila Nova de Gaia reportou um novo caso desde sexta-feira, estando agora com um total acumulado de 1.634.

O Porto permanece com 1.414, Matosinhos com 1.292. Braga com 1.256 e Gondomar com 1.093.

A Direção-Geral da Saúde realça que os números apresentados se referem ao total de notificações médicas no sistema SINAVE (excluindo notificações laboratoriais), pelo que podem "não corresponder à totalidade dos casos por concelho".

Os dados da DGS indicam 1.561 mortes relacionadas com a covid-19 e 41.189 casos confirmados desde o início da pandemia.

Em comparação com os dados de sexta-feira, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,4%. Já os casos de infeção subiram 0,8%.

Desde o dia 01 de janeiro, Portugal registou 375.490 casos suspeitos, refere o boletim, adiantando que há 26.864 pessoas dadas como recuperadas, mais 231 do que na sexta-feira.

A pandemia de covid-19 já matou, pelo menos, 494.337 pessoas e infetou 9,8 milhões em todo o mundo, desde dezembro, em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.