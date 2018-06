Linha férrea do norte interrompida nos dois sentidos após mulher ter sido colhida

A linha férrea do norte encontra-se interrompida nos dois sentidos depois de uma mulher ter sido colhida por um comboio, revelou à agência Lusa o comandante dos bombeiros de Esmoriz.

Segundo a mesma fonte, o sinistro ocorreu perto do meio-dia, junto da estação de Esmoriz e no local do acidente estão elementos da GNR e dos bombeiros e o INEM.

Não foram adiantados mais pormenores sobre o acidente.