Jovem morre em despiste automóvel no concelho de Sintra

O acidente de viação ocorreu às 05:45 e a vítima mortal é um jovem nascido em 1992.

Um jovem morreu este sábado de madrugada quando o carro que conduzia se despistou numa recta de um arruamento situado perto de Pero Pinheiro, concelho de Sintra, informou o Comando Geral GNR.



Desconhece-se ainda as causas exactas do sinistro.



No local estiveram elementos da GNR, do INEM e dos bombeiros.