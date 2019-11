Linha Amarela do Metro de Lisboa interrompida devido a avaria em comboio

A circulação na Linha Amarela do Metropolitano de Lisboa está interrompida entre as estações do Marquês de Pombal e do Rato desde as 10:53 de hoje, devido à avaria de um comboio, segundo uma fonte da empresa.

De acordo com a fonte, que falava perto das 11:30, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada.

A Linha Amarela liga as estações do Rato e de Odivelas.