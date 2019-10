PSD/Açores com eleições marcadas para dezembro mas ainda sem candidatos

O Conselho Regional do PSD/Açores marcou este sábado eleições internas no partido para 14 de dezembro e um congresso regional para 17, 18 e 19 de janeiro, mas nenhum militante avançou formalmente com uma candidatura à liderança do partido."Este conselho regional foi para decidir marcar eleições diretas para a liderança do partido, com o respetivo calendário, bem como o congresso. A seu tempo, depois e com a decisão de candidaturas, sejam elas quais forem, serão comunicadas", adiantou, aos jornalistas, o presidente do conselho regional, José Manuel Bolieiro.Questionado sobre se avançaria com uma candidatura o dirigente social-democrata, que é presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada e vice-presidente do PSD nacional, disse que "a seu tempo" revelará a sua decisão."Aqui fizeram-se várias interpretações possíveis. O José Manuel Bolieiro pode decidir e vai decidir em comunicado", salientou.