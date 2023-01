Nuno Moita pediu a demissão dois dias antes da Comissão Nacional do PS, a reunião que vai ter lugar em Coimbra. Foi condenado na semana passada a quatro anos de pena suspensa por participação económica em negócio.

Líder do PS Coimbra condenado demite-se antes de Comissão Nacional

"Com a aproximação da reunião da Comissão Nacional do Partido, marcada para este sábado em Coimbra, a acusação que sobre mim pende afigura-se uma arma de arremesso de grande eficácia populista contra o PS", escreve Nuno Moita, num comunicado em que anuncia o pedido de demissão como líder da Federação do PS de Coimbra.