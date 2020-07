Licenciaturas com 2.300 novas vagas para alunos de vias profissionalizantes e ensino artístico

O próximo ano letivo vai ter 2.370 novas vagas em 456 licenciaturas para alunos que concluíram o secundário pela via profissionalizante ou pelo ensino artístico, revelou hoje o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES).

Numa nota enviada às redações, o ministério avança que foram já criados três consórcios de instituições de ensino superior que garantem a realização dos exames específicos para a admissão de alunos por esta nova via de ingresso, consubstanciando a aposta do Governo em "elevar o nível de qualificações e competências" da sociedade portuguesa.

"Atualmente, 45% dos estudantes do ensino secundário frequentam as vias profissionalizantes, mas a sua participação no ensino superior tem-se mantido a um nível muito baixo", assume o MCTES, acrescentando que a iniciativa se insere "no objetivo nacional de garantir que até ao final da legislatura cerca de 40% dos estudantes das vias profissionalizantes prossigam estudos no ensino superior, representando cerca de 10.000 inscritos até 2023".

Os consórcios incluem instituições politécnicas, bem como as universidade do Algarve, Évora, Trás-os-Montes e Alto Douro, Madeira e Açores.

De acordo com o MCTES, as provas vão realizar-se na semana de 20 a 24 de julho.

No Norte e no Sul têm lugar em 24 de julho e no Centro decorrem nos dias 21, 22 e 23 de julho.

"O concurso especial para titulares dos cursos de dupla certificação de nível secundário e cursos artísticos especializados foi adequado às condições específicas dos estudantes provenientes das vias profissionalizantes do nível secundário, avaliando competências necessárias para frequência do ensino superior", pode ler-se ainda na nota divulgada.