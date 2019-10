A contagem dos votos, realizada esta quinta-feira no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, ditou a eleição do social-democrata José Cesário e do socialista Augusto Santos Silva - escolhido por António Costa como ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, e que, por isso, será substituído pelo segundo na lista, Paulo Porto Fernandes.



No círculo da Europa foi o PS a vencer - mas por uma margem menor. Os socialistas conseguiram em território europeu uma percentagem de votos de 29,06% e conseguiram eleger o seu cabeça-de-lista, Paulo Pisco. O PSD conseguiu o outro deputado eleito pelo círculo, com 18,77% dos votos, que será Carlos Alberto Gonçalves.



Os quatro deputados eleitos no círculos de emigração serão distribuídos por PS e PSD, que ficarão com dois cada um.Terminada a contagem dos votos para as eleições legislativas dos nove consulados fora da Europa, PS e PSD repartiram os dois deputados a eleger para o Parlamento. Com 33,39%, os sociais-democratas ficaram à frente dos socialistas - que contaram com 20,19% - mas não o suficiente para ficar com a totalidade dos deputados eleitos.

A abstenção foi de quase 90% nestes círculos - 88% na Europa e 91,2% fora da Europa.