A vítima também terá ingerido muita água.



Ao que Correio da Manhã apurou, foi salva pelo pai.

Uma criança de seis anos foi esta segunda-feira, ao final da tarde, transportada em estado grave para o Hospital de S. João , no Porto, depois de ter sido sugada pelo tubo do aspirador de uma piscina infantil de um condomínio privado, na rua Professor Joaquim Bastos, em Paranhos, no Porto.A criança terá ficado presa pela barriga, sofrendo lesões bastante profundas.