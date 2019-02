Hospital diz que já tomou todas as medidas necessárias e que está garantida a segurança de utentes e trabalhadores.

A cactéria legionella foi detetada no Instituto Português de Oncologia, em Lisboa, mas "não há nenhum doente infetado" ou com suspeita de infeção.



À Lusa, o presidente do IPO de Lisboa, João Oliveira, afirmou que "não há nenhum surto de legionelose [doença dos legionários] no IPO" e que "não há nenhum doente infetado, não há nenhum doente com suspeita de infeção". "O que aconteceu foi a deteção nas pesquisas normais que se fazem regularmente à presença de legionella na água quente" em alguns sítios do hospital, como já aconteceu noutras alturas, disse João Oliveira.



"A existência da legionella'na água é frequente, a existência de doenças por 'legionella', designadamente pneumonia, é rara", frisou. "E é isso que está a acontecer neste momento, nós detetámos legionella, como é quase impossível não detetar na água, mas não temos nenhum doente sequer que suspeitemos de doença provocada pela legionella", disse João Oliveira.



Na sequência da deteção da bactéria, foram tomadas "todas as medidas de precaução" que estão preconizadas nas diretrizes, nomeadamente a colocação de filtros, juntar alguns elementos à água, além de estarem a ser feitos regularmente os choques térmicos que são aconselhados também nestas circunstâncias. "Tomámos essas medidas nos sítios em que agora detetámos a legionella", adiantou o presidente do IPO de Lisboa.