A LATAM Airlines vai estrear-se em Portugal em 3 de Setembro com a inauguração da rota que ligará Lisboa a São Paulo, com cinco voos semanais e, "consequentemente, a mais de 120 destinos da América Latina", foi esta segunda-feira anunciado."Esta nova operação faz parte de um plano de expansão internacional da LATAM Airlines, que nos últimos anos lançou 30 novas rotas internacionais, mais do que qualquer outra companhia aérea da América Latina", refere a transportadora aérea em comunicado, afirmando ser "a maior companhia aérea da América Latina".Lisboa será, assim, a oitava cidade europeia a partir da qual a companhia vai operar, juntando-se a cidades como Madrid, Barcelona, Paris, Londres, Frankfurt, Milão e Roma.Este ano, a LATAM irá lançar mais 17 voos internacionais, sendo que com esta nova rota de Portugal o LATAM Airlines Group e as suas afiliadas irão oferecer voos para 143 destinos em 26 países, acrescentam."A partir deste momento, os portugueses terão mais facilidade em chegar a destinos tão atractivos como a Patagónia, ao Deserto de Atacama ou a Machu Picchu, uma vez que a LATAM Airlines, companhia aérea líder da América Latina, chega a Portugal com o seu novo voo Lisboa-São Paulo, que ligará Portugal a mais de 120 destinos na América Latina", sublinham em comunicado.O voo da LATAM Airlines de São Paulo-Guarulhos para Lisboa terá uma duração de dez horas em horário nocturno. O voo de regresso terá uma duração de 10 horas e 45 minutos em horário diurno.O primeiro voo da LATAM que realizará esta rota sairá de São Paulo no dia 02 e irá aterrar no aeroporto de Lisboa em 3 de Setembro."Continuamos a oferecer opções de viagens novas e inigualáveis, ligando a América Latina com o mundo como nunca antes foi feito", afirma o presidente executivo (CEO) do LATAM Airlines Group, Enrique Cueto, em comunicado.O LATAM Airlines Group tem, segundo o mesmo, cerca de 42 mil funcionários com mais de 1.300 voos diários e 67 milhões de passageiros transportados ao ano. Conta com 313 aviões, incluindo Boeings 787, Airbus A350, A321 e A320neo.