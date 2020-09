Novo ano letivo vai ter telescola alargada ao ensino secundário

O novo ano letivo, apesar de iniciar-se com aulas presenciais, continuará a ter aulas de apoio através da televisão. Esta quarta-feira, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues anunciou que o #EstudoemCasa vai continuar e será alargada aos conteúdos do ensino secundário, funcionando agora em "blocos pedagógicos" temáticos e facultativos, que poderão servir de apoio ao estudo dos alunos.

"Queremos que as aulas sejam presenciais, e só sairemos da escola de forma muito limitada no espaço e no tempo se for absolutamente necessário. Mas é para nós importante valorizarmos o Estudo em Casa e podermos construir um recurso que será para aqueles que, no futuro, queiram aceder a um conjunto de blocos pedagógicos e, eventualmente, se alguém estiver em casa e puder seguir estes blocos pedagógicos, agora poderão fazê-lo", afirmou Tiago Brandão Rodrigues na apresentação do novo programa.

Além da inclusão do ensino secundário, o 1.º e 2.º anos deixarão de estar agregados no mesmo bloco, por terem especificidades diferentes. O Estudo em Casa poderá também servir de acompanhamento para alunos que não possam comparecer na escola ficarem a par dos conteúdos lecionados.

O ministro indicou ainda que os mesmos, que terão transmissão na RTP Play, irão ser "blocos pedagógicos temáticos que podem ser entendidos individualmente ou sequencialmente".