"Lamento profundamente": Fernando Medina sobre desistência de Sérgio Figueiredo

"Lamento profundamente a decisão anunciada por Sérgio Figueiredo, mas compreendo muito bem as razões que a motivaram", começa por dizer Medina em comunicado.O ex-diretor da TVI reagiu esta terça-feira à polémica nomeação para o cargo: "Não há outra forma de o dizer: desisto", escreveu Figueiredo num artigo de opinião do Jornal de Negócios."Considero que a melhoria da qualidade da decisão através do contacto regular e informado com os principais agentes económicos e sociais do país é uma necessidade específica do Ministério das Finanças, que acrescenta às avaliações já desenvolvidas por outros organismos públicos", justifica o ministro das Finanças, revelando que Sérgio Figueiredo "reúne excelentes condições para desempenhar tais funções"