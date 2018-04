Capa n.º 730

E era uma sexta-feira normal para os estudantes de Sociologia. Fora anunciado um protesto na Sorbonne para o meio-dia daquele 3 de Maio de 1968. Mas como a sede da universidade parisiense ficava no Quartier Latin, a 15 minutos a pé, não afectara ainda o anexo onde funcionava a Faculdade de Letras. Até que, ao início da tarde, alguns colegas interromperam a aula de Sociologia: a organização de extrema-direita Ocidente ia contra-atacar para "limpar os esquerdistas". Era necessária a participação de todos.Aquele apelo excitado demorou a fazer efeito. Fernando Pereira Marques e os colegas permaneceram nos seus lugares, atentos à aula. Só no fim decidiram passar pela Sorbonne. Quando lá chegaram, a concentração estava a terminar. Mas centenas de estudantes permaneciam espalhados pelo átrio principal, sentados nas escadas da capela onde está Richelieu ou junto às estátuas de Pasteur e Victor Hugo. Ouviam-se rumores de que a polícia estava junto ao edifício. Como os nacionalistas tardavam a cumprir a sua promessa, alguns alunos começaram a dispersar; outros partiram cadeiras para usar as pernas como arma contra o anunciado inimigo, recorda o professor universitário e antigo deputado socialista no livro A Praia Sob a Calçada (publicado em 2005 pela Âncora Editora). Até que, às 16h30, dezenas de "ferozes e ameaçadores" polícias, com longos capotes e capacetes negros, com bastões e escudos em punho irromperam pelo pátio. O reitor Jean Roche dera a inédita autorização para que os CRS (sigla de Compagnies Républicaines de Sécurité, chamados para conter protestos) entrassem.Foram detidos cerca de 600 e enviados para esquadras por toda a cidade de Paris. "Fui para uma nas traseiras do edifício da Ópera onde por acaso foi parar o [Daniel] Cohn-Bendit", conta Pereira Marques à SÁBADO. Por ser estrangeiro, o português, então com 20 anos, foi separado dos restantes e recebeu uma convocatória para se apresentar na prefeitura na segunda-feira, onde depois de algumas perguntas e de "um grande sermão" um polícia à civil o deixou ir. "Nesta primeira fase, eles não tinham ainda a perspectiva da dimensão que as coisas iam ganhar", diz. Era apenas mais um protesto de estudantes.Houve portugueses que viveram na primeira pessoa o Maio de 68 em França. Aconta-lhe na edição, dia 24 nas bancas, as histórias e aventuras e peripécias por que passaram.