Duas associações afirmam que Parque de Monsanto não reúne condições de limpeza suficientes e que pode ser uma repetição do Pinhal de Leiria.

A Quercus e a Associação de Promoção ao Investimento Florestal (Acréscimo) asseguram que o Parque Florestal de Monsanto é um verdadeiro "barril de pólvora" pela falta de limpeza que se verifica nesta mata.



As associações acusam a Câmara de Lisboa de ter a mata mal limpa, com zonas onde os materiais combustíveis típicos de uma floresta não são geridos há vários anos.



Segundo as associações, citadas pela TSF, há partes do Parque Florestal com 900 hectares que estão bem geridas para evitar o fogo. Mas João Branco, engenheiro florestal e presidente da Quercus avisa: "Podemos ter aqui um novo Pinhal de Leiria", em referência ao incêndio que devastou aquele pinhal em 2017.



Os engenheiros dão o exemplo de áreas com arbustos e silvas quase do tamanho de árvores. Estas plantas são de fácil combustão.



O vereador da Câmara Municipal de Lisboa encarregue por esta área de governação, José Sá Fernandes, garante que, em Monsanto, a falta de limpeza é mínima, dizendo que algumas das zonas a que as associações se referem não pertencem à autarquia, mas sim ao Estado central. Mas garante que até essas áreas serão limpas pelo município.