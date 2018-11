O Ministério da Justiça comunicou à Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) estar em condições de propor à Assembleia da República uma modificação do estatuto remuneratório destes profissionais. A decisão pode colocar os magistrados a receber um salário mais alto que o primeiro-ministro, pois elimina o "tecto salarial" equiparado ao chefe do Governo, pela própria lei.

A informação foi transmitida pelo gabinete da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, na véspera da Assembleia Geral extraordinária que a ASJP realiza este sábado em Coimbra e de onde poderá sair a convocação de uma greve.

Na nota, o Ministério da Justiça precisa que se encontra pendente de apreciação na Assembleia da República uma proposta de lei de alteração ao estatuto dos magistrados judiciais. O conteúdo da alteração agora referida pelo Ministério passa pela "eliminação do tecto salarial, o englobamento, na renumeração, do subsídio de compensação e a consagração de um regime transitório assegurando a neutralidade fiscal deste englobamento".

Esta proposta, segundo o Ministério, "permite resolver o problema da reduzida diferenciação salarial entre os juízes da 1.ª instância e os Juízes dos Tribunais da Relação e entre estes e os Juízes do Supremo Tribunal de Justiça, causado pela existência de um tecto salarial, que constitui o principal motivo de descontentamento da Associação Sindical dos Juízes Portugueses no tocante ao actual sistema remuneratório".

O Governo diz que ainda não obteve "uma resposta formal" da Associação Sindical dos Juízes Portugueses sobre aquela proposta.

De acordo com a ASJP, o que está em causa neste momento "não é, sequer, um desencontro de posições sobre as propostas negociais apresentadas pela ASJP", mas sim uma recusa do Governo e do Grupo Parlamentar do PS em dialogar com os juízes, "não honrando os compromissos estabelecidos".

O grupo parlamentar do PS informou em 11 Outubro que continua "a aguardar propostas de alteração ao estatuto dos magistrados judiciais", depois de se ter reunido com a ASJP.

Em Julho, o parlamento aprovou alterações ao estatuto dos magistrados judiciais que não contemplam nem aumentos salariais, nem progressão das carreiras, tendo, na altura, a ASJP considerado a proposta "uma vergonha para a democracia".