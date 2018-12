Juízes lembram casos dos subsídios de viagens e presenças fantasmas com deputados para criticar propostas do PS e PSD para alterações nos estatutos das magistraturas.

A Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) mostrou-se preocupada com as mudanças que o PS e o PSD querem fazer no estatuto das magistraturas. No Dia Internacional Contra a Corrupção, a associação diz que as alterações propostas vão resultar num maior "controlo político" nos processos judiciais.



Num comunicado enviado pela associação, citado pelo jornal Observador, refere-se que o timing das propostas de alterações não é inocente. Segundo a ASJP, há várias investigações e processos em curso que "envolvem figuras públicas muito relevantes na área da política, das finanças e da economia". Ao mesmo tempo, relembra os actos praticados por deputados que podem envolver responsabilidade criminal. Magistrados referiam-se aos casos da atribuição de ajudas de custo por viagens indevidos e às ausências que foram confirmadas.



A associação dos juízes refere que perante estes dois casos os dois maiores partidos nacionais decidiram defender-se "contra a justiça", tentando alterar os estatutos de procuradores e juízes que as associações sindicais já tinham consensualizado com o Ministério da Justiça.



A ASJP afirma mesmo que esta atitude política "mina a confiança na integridade de todos os titulares de cargos públicos".



As medidas a que a associação sindical se refere são as propostas de socialistas e sociais-democratas em aumentar os elementos do Conselho Superior da Magistratura que são nomeados pelo Parlamento e pleo Governo, à semelhança daquilo que já acontece com o Conselho Superior dos Magistrados Judiciais, como lembra o Observador.



Carlos Peixoto, do PSD, defendeu, esta semana, na Assembleia, que deve ser introduzida uma alteração à composição do Conselho Superior do Ministério Público, proposta defendida por Jorge Lacão, do PS.



Actualmente, dos 18 lugares do CSMP, cinco são escolhidos pelo Parlamento, enquanto outros dois pelo Governo. Há outros sete membros eleitos pelos procuradores do Ministério Público e os restantes quatro lugares são ocupados por magistrados de órgãos de relevo no Ministério Público.