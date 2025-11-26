Manifestantes querem obrigar o Estado a cumprir a convenção das pessoas com deficiência.
Várias dezenas de pessoas com deficiência protestaram esta quarta-feira frente à escadaria da Assembleia da República, para mostrar que estão “fartas” de ser tratadas como “cidadãos de segunda” e obrigar o Estado a cumprir a convenção das pessoas com deficiência.
Manifestação frente à Assembleia da República por direitos das pessoas com deficiênciaAlexandre Azevedo/Jornal de Negócios
A ação de protesto, convocada pela associação Centro de Vida Independente (CVI), juntou dezenas de pessoas com deficiência, mas também associados de outros coletivos, algumas figuras públicas e pessoas solidárias com a causa, que se mantiveram no passeio frente à escadaria da Assembleia da República enquanto foi lida a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
“Nós estamos aqui hoje reunidos porque estamos fartos que as nossas vidas sejam adiadas, estamos fartos de não poder exercer os nossos papéis sociais, estamos fartos de nos sentir todos os dias cidadãos e cidadãs de segunda vida, estamos fartos de não poder privar com os nossos pares, estamos fartos de não poder usufruir das nossas famílias, dos nossos amores, em plena igualdade com as outras pessoas”, explicou à Lusa a presidente da CVI.
“Fartos de ser cidadãos de segunda”, pessoas com deficiência protestam frente ao parlamento
