Joana Ramirez já saiu da ala psiquiátrica. Julgamento retoma a 3 de fevereiro

Advogada Joana Ramirez é acusada de burla e falsificação contra a família CoutinhoDR
A família Coutinho alega que Joana Ramirez vendeu cinco imóveis seus sem o seu consentimento: é, por isso, acusada de burla, abuso de confiança e falsificação de documentos. “Só da conta da minha avó ela levantou milhares de euros", garantiu à SÁBADO António Pereira Coutinho, em outubro do ano passado.
Contactada pela SÁBADO, a advogada de Joana Ramirez, Dolores C. Rodrigues, remeteu-se ao silêncio, não confirmando a alta. Adiantou apenas que "em princípio" a sua cliente estaria presente na sessão de julgamento de dia 3.
A última sessão do julgamento de Joana Ramirez ocorreu a 21 de outubro, quando a "advogada do Porsche", como é conhecida, levou para o Tribunal de S. João Novo, no Porto, uma máscara de gás, justificando a ação ao afirmar que acreditava que ia ser gaseada. O episódio levou as autoridades judiciais a suspeitarem que a advogada sofre de doença mental e pediram o seu internamento numa ala psiquiátrica do Porto para avaliação.
Na altura, Pereira Coutinho disse que temia que o processo ficasse estagnado, mas agora adiantou que a próxima sessão ficou agendada para 3 de fevereiro.