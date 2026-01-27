Joana Ramirez já saiu da ala psiquiátrica. Julgamento retoma a 3 de fevereiro

A advogada que é acusada de ter burlado a família Coutinho em milhares de euros esteve internada numa ala psiquiátrica devido a um surto psicótico. O julgamento irá retomar em fevereiro.

O julgamento de Joana Ramirez vai retomar a 3 de fevereiro depois de uma interrupção causada pelo internamento da advogada na ala psiquiátrica de um hospital no Porto, confirmou à SÁBADO António Pereira Coutinho - cuja família terá sido lesada em milhares de euros pela advogada.



Advogada Joana Ramirez é acusada de burla e falsificação contra a família Coutinho DR

A família Coutinho alega que Joana Ramirez vendeu cinco imóveis seus sem o seu consentimento: é, por isso, acusada de burla, abuso de confiança e falsificação de documentos. “Só da conta da minha avó ela levantou milhares de euros", garantiu à SÁBADO António Pereira Coutinho, em outubro do ano passado.

Contactada pela SÁBADO, a advogada de Joana Ramirez, Dolores C. Rodrigues, remeteu-se ao silêncio, não confirmando a alta. Adiantou apenas que "em princípio" a sua cliente estaria presente na sessão de julgamento de dia 3.

A última sessão do julgamento de Joana Ramirez ocorreu a 21 de outubro, quando a "advogada do Porsche", como é conhecida, levou para o Tribunal de S. João Novo, no Porto, uma máscara de gás, justificando a ação ao afirmar que acreditava que ia ser gaseada. O episódio levou as autoridades judiciais a suspeitarem que a advogada sofre de doença mental e pediram o seu internamento numa ala psiquiátrica do Porto para avaliação.

Na altura, Pereira Coutinho disse que temia que o processo ficasse estagnado, mas agora adiantou que a próxima sessão ficou agendada para 3 de fevereiro.