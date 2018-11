Juiz Ivo Rosa recusa entregar emails de ex-patrão de Sócrates

Magistrado não permite que sejam retiradas certidões da correspondência electrónica apreendida a Paulo Lalanda de Castro e outros quadros da Octapharma, para que fossem analisados na operação O-Negativo.

O juiz Ivo Rosa recusou que os emails apreendidos na Octapharma ao ex-patrão de José Sócrates, Paulo Lalanda de Castro, e a outros quadros da empresa "transintassem" para a investigação O-Negativo - que resultou do processo Operação Marquês.



Segundo o Correio da Manhã, o juiz de instrução defendeu que se trata de uma prova evasiva dos direitos, liberdades e garantias e não é claro na qualidade em que as pessoas visadas foram alvo de buscas. "Três nem sequer eram suspeitos", explicou o juiz.



