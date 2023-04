Juiz Ivo Rosa desiste de candidatura a procurador europeu

As mais lidas

O juiz Ivo Rosa desistiu da candidatura a procurador europeu. Devido à mesma, tinha prevista uma audição parlamentar esta quarta-feira, mas indicou aos deputados da Comissão de Assuntos Europeus que tinha desistido, avança a RTP.







Ivo Rosa diz que "foi nomeado como juiz do coletivo para um caso que decorre no Tribunal Penal Internacional, em Haia, e que deverá estender-se até 2024", indica a mesma fonte.A sua nomeação para este julgamento deve-se à morte de um membro do coletivo de juízes.Deste modo, Ivo Rosa não podia desempenhar a função de procurador europeu a partir de julho.