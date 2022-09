Juiz acusado de violência doméstica colocado junto da ex-mulher

Um juiz que é acusado de violência doméstica pela ex-mulher, também juíza, foi colocado no mesmo tribunal que ela. O magistrado regressa ao Tribunal de Viseu de onde tinha sido afastado, refere o Correio da Manhã.







Segundo o Conselho Superior da Magistratura esta recolocação acontece no "âmbito do movimento judicial ordinário" e dependeu apenas do algoritmo informático depois de manifestada vontade pelo juiz em ser aí colocado. O processo de violência doméstica ainda está a ser julgado no Tribunal da Relação de Coimbra e terá partido de uma queixa da juíza a relatar agressões e maus-tratos por parte do então marido.Leia mais no Correio da Manhã