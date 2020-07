Jovem de 14 anos morre após queda de 10 metros em percurso pedestre na Madeira

Uma jovem de 14 anos morreu hoje na sequência de uma queda de 10 metros quando efetuava um passeio numa das levadas de São Vicente, um percurso no norte da Madeira, disse fonte dos bombeiros da localidade.

Segundo o responsável de serviço da corporação de São Vicente e Porto Moniz, o acidente ocorreu quando a jovem efetuava um passeio na levada do Caldeirão do Inferno, na zona Ginjas, com a tia e uma irmã.

"A rapariga escorregou e caiu de uma altura de 10 metros", adiantou a mesma fonte.

Adiantou que ela "entrou em paragem cardiorrespiratória e foi tentada a reanimação pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), que esteve no local, depois de transportada para a estrada, mas sem sucesso".

O responsável dos bombeiros mencionou que o alerta foi dado cerca das 13:30, tendo sido deslocados para o local uma ambulância com três elementos e sete da equipa de resgate em montanha.

"A vítima estava acompanhada pela irmã e a tia, que havia combinado o passeio e entrou em choque, tendo de ser transportada para o hospital, no Funchal", concluiu.

De acordo com os dados da corporação dos bombeiros de São Vicente, a jovem residia na freguesia do Campanário, no concelho da Ribeira Brava, na zona oeste da Madeira.

No local ainda estiveram elemento da Guarda Florestal.