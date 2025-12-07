José Sócrates gasta metade da pensão anual em duas viagens aos Emirados Árabes Unidos

Antigo primeiro-ministro, arguido na Operação Marquês, receberá 26.600 euros por ano.
José Sócrates terá gastado cerca de 15 mil euros nas duas viagens que fez recentemente aos Emirados Árabes Unidos, pouco mais de metade da pensão vitalícia de recebe por ano, avança este domingo o Correio da Manhã.
A carregar o vídeo ...
'Fortuna escondida simplesmente não existe': José Sócrates à chegada ao tribunal para a sétima sessão do julgamento
Segundo o jornal, o antigo primeiro-ministro deverá auferir anualmente cerca de 26.600 euros líquidos. Nas viagens que fez a 11 e 25 de novembro, Sócrates viajou em classe executiva, o que por si só terá custado mais de 10 mil euros. A esta despesa acrescem a estadia e a alimentação.
Recorde-se que o antigo governante, arguido na Operação Marquês, enviou para as redações de alguns jornais os bilhetes de avião das referidas viagens, para comprovar que não fugiu do país, pois em nenhuma delas esteve ausente por mais de cinco dias. Só nesse caso é que teria de comunicar o seu paradeiro ao tribunal.
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Numa altura em que o mundo está cada vez mais competitivo, com produtos e serviços semelhantes, as características destes mesmos produtos ou serviços deixam de ter uma maior relevância na escolha do cliente. O que mais influencia a decisão do cliente é a pessoa que o vende.