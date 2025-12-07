Doentes urgentes enfrentam esperas de até 13 horas nos hospitais de Lisboa

Autoridades apelam aos utentes para que, antes de se dirigirem à urgência, contactem telefonicamente o SNS24.

Doentes classificados como urgentes nos hospitais da região de Lisboa enfrentam tempos de espera que chegam às 13 horas para a primeira observação, segundo dados do portal do SNS.



Tempos de espera nas urgências têm vindo a aumentar DR

De acordo com a informação consultada pela agência Lusa, cerca das 09:00 deste domingo, 15 doentes triados com a pulseira amarela (urgente) no Hospital Amadora-Sintra têm de aguardar até 13 horas e quatro minutos para uma primeira observação, enquanto os quatro considerados muito urgentes (pulseira laranja) tinham de aguardar 28 minutos.

No Hospital Santa Maria, em Lisboa, 12 doentes urgentes enfrentam um tempo de espera de sete horas e 12 minutos para a primeira observação, enquanto no Hospital São José, também em Lisboa, os seis doentes que se encontram no serviço de urgência geral têm de esperar duas horas e 19 minutos.

No Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, o portal do SNS indicava que, às 09:00, 10 doentes urgentes aguardavam cerca de quatro horas e quinze minutos para a primeira observação.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (pulseira laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.

De acordo com a informação do Portal do SNS, "o cálculo do tempo médio é dado pela média do tempo decorrido desde que o utente entrou na fase em que se encontra (espera para triagem, espera para primeira observação ou em observação)".

As autoridades de saúde apelam aos utentes para que, antes de se dirigirem à urgência hospitalar, contactem telefonicamente o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde - SNS24 (808242424), de modo a evitarem deslocações desnecessárias às urgências.