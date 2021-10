Jornalista processado em Portugal por 'vice' de Angola confia que vai ganhar

Oliver Bullough, autor do premiado "O País do Dinheiro", diz não perceber o processo movido pelo vice-presidente de Angola e defende o seu trabalho. O pano de fundo são as compras milionárias de vestidos pela filha do político, filmadas pelo canal TLC. Veja aqui o vídeo.

Oliver Bullough, o jornalista de investigação britânico processado pelo vice-presidente de Angola, está seguro do seu trabalho jornalístico e acredita que a justiça portuguesa decidirá a seu favor. O autor de O País do Dinheiro, sobre como bilionários e políticos corruptos à escala global dobram as regras a seu favor, indica que o processo judicial em Portugal é o primeiro que enfrenta por causa do livro premiado que entrou em várias listas dos melhores trabalhos de não-ficção em 2019.

"O Sr. De Sousa [Bornito de Sousa] também me ameaçou com ação legal na Escócia, mas nada aconteceu", indica Oliver Bullough à SÁBADO. "Estou pouco seguro sobre qual é a objeção do vice-presidente sobre o meu trabalho jornalístico, mas estou confiante de que o meu trabalho é rigoroso e de que o tribunal vai decidir a meu favor", acrescenta em respostas enviadas por escrito.

Bornito de Sousa está a exigir, juntamente com a sua filha Naulila, uma indemnização de 525 mil euros a Bullough e à editora do jornalista em Portugal, a 20|20 Editora. Na ação cível, cujo conteúdo foi noticiado pelo Público, Bornito de Sousa e a filha exigem que o autor se retrate "dos juízos de valor e imagem" feitos no livro e, ainda, que a obra seja completamente retirada do mercado.