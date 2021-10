Abel Chivukuvuku: "O MPLA não tem agenda de sociedade. Tem projeto de poder"

Acabar com a roubalheira» é o propósito de Abel Chivukuvuku que se aliou à UNITA na Frente Patriótica Unida (FPU) para disputar as eleições de 2022.



Para Chivukuvuku Portugal só teria a ganhar com uma "governação séria" em Angola e "seria positivo" um pedido de desculpa pelo colonialismo e a escravatura.