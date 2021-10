Marinha comprou 3.900 bolas de golfe. Falta saber quem mandou

Em março foi notícia a construção na base do Alfeite de um campo de golfe (desporto de que o vice-almirante era confesso adepto). Agora chegaram as bolas. Marinha não explicou à SÁBADO a fatura de €1.692.

No dia 22 de julho, a Marinha Portuguesa gastou €1.692 para comprar 3.900 bolas de golfe "driving range 2P brancas", segundo uma fatura assinada pelo Encarregado do Paiol Geral, o cabo Paulo Trindade. Em cima, no cabeçalho, a indicação de que tinha sido "determinado superiormente". Local de entrega: Base Naval de Lisboa, no Alfeite.