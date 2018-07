O BE transmitiu esta terça-feira "as mais sentidas condolências" pela morte do seu antigo coordenador João Semedo, considerando que a perda "é de todos os que partilharam o seu ímpar e diversificado percurso, que com ele lutaram, aprenderam e conviveram".

"O Bloco de Esquerda informa que morreu esta manhã João Semedo, com 67 anos, médico e militante político, e transmite à sua mulher, ao seu filho e a toda a família as mais sentidas condolências", lê-se numa nota enviada à agência Lusa.

O partido considera que "a perda de João Semedo é de todos os que partilharam o seu ímpar e diversificado percurso, que com ele lutaram, aprenderam e conviveram, na política e na vida".

"Como é de todos o orgulho e a alegria de o terem tido a seu lado", enaltece.

O BE sublinha ainda que "a doença prolongada e as crescentes limitações da voz não impediram" João Semedo de "manter a actividade política".

"Nos últimos meses da sua vida, João Semedo publicou um livro com António Arnaut para uma nova Lei de Bases da Saúde e deu força e conteúdo ao Movimento ‘Direito a morrer com dignidade", recordam.

O ex-coordenador do Bloco de Esquerda João Semedo morreu hoje, aos 67 anos, depois de anos de uma batalha contra o cancro, revelou aquela estrutura partidária, através de uma nota de pesar publicada no site 'Esquerda Net'.

Fonte do BE adiantou à agência Lusa que o partido decidiu cancelar a agenda para hoje, dia para o qual estava previsto que a coordenadora bloquista, Catarina Martins.