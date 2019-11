O dia de segunda-feira não foi fácil para a deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira. Depois de ter sido noticiada a falha do prazo para apresentar um projeto de alteração à Lei da Nacionalidade, uma das bandeiras do partido durante a campanha para as legislativas, a deputada tentou entregar fora de tempo o projeto – mas grupos parlamentares não chegaram a acordo sobre abrir uma exceção.

A deputada tinha requerido à mesa da Assembleia da República a possibilidade de juntar o seu projeto à discussão, mas esta decisão estava dependente de todos os restantes grupos parlamentares. CDS e Bloco de Esquerda não levantaram objeções mas PCP recusou a adição, indicou o jornal Observador, referindo que "regras são para cumprir".

No final do dia, no Parlamento, Joacine foi confrontada pela SIC e RTP mas fugiu às perguntas. Ao lado do seu assessor parlamentar, Rafael Esteves Martins, foi escoltada por um funcionário da Assembleia da República que tentou afastar os jornalistas enquanto a deputada ficou em silêncio.

Assessor pede segurança para Joacine não ser incomodada pelo jornalista mais bem educado do mundo ‍?? pic.twitter.com/ipgdEd4lif — Salsaparrilha (@Salsaparrilha4) November 26, 2019

Em reação nas redes sociais, o assessor do Livre indicou não ser um segurança mas um "guarda GNR" – que estaria "a olhar" pelo Salão Nobre da Assembleia da República - que o acompanhou a ele e a Joacine nos corredores do Parlamento.