O Governo apresentou novas medidas de coação urgentes para casos de violência doméstica, que podem afastar arguidos dos seus filhos. De acordo com o Público, o executivo de António Costa quer que os os tribunais de instrução possam provisoriamente alterar ou regular as responsabilidades parentais, a utilização da casa de morada de família e a guarda de animais para arguidos suspeitos.



O documento, a que o jornal teve acesso, refere que essas mesmas decisões têm a validade de três meses, "sem prejuízo de decisão que, entretanto, vier a ser proferida pelo tribunal competente".



Assim, se o Ministério Público o requerer, o tribunal pode indicar a suspensão do regime de visitas, a suspensão do exercício das responsabilidades parentais e regular provisoriamente a utilização da casa de morada de família e a guarda de animais, depois de ouvidos o arguido e a vítima.