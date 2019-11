O Livre falhou o prazo para a entrega do seu projeto de lei de revisão da Lei da Nacionalidade, uma das bandeiras do partido que elegeu a deputada Joacine Katar Moreira no Parlamento. De acordo com o Diário de Notícias, a proposta deveria ter sido entregue na passada sexta-feira, mas o Livre só o fará esta terça-feira, ficando assim impedido de apresentar uma proposta no debate marcado para o próximo dia 11 de dezembro.





Ao todo, o Livre e Joacine tiveram mais de um mês para entregar o seu projeto de lei, desde que o Bloco de Esquerda entregou a sua versão logo no primeiro dia de trabalhos da nova legislatura, a 25 de outubro - fazendo com que, para que outros partidos quisessem discutir projetos sobre o mesmo tema, teriam de entregar as suas propostas até até sexta-feira da semana passada, dia 22 de novembro.O objetivo do Livre e de Joacine, que manifestou que uma mudança desta lei seria o primeiro projeto que apresentaria no Parlamento, era que pudessem ser considerados portugueses todas as pessoas nascidas em Portugal - mesmo que os pais sejam estrangeiros. O assessor parlamentar do partido, Rafael Esteves Martins, não explicou os motivos para a falha no prazo de entrega mas indicou à agência Lusa que o projeto do partido seria entregue esta terça-feira. Assim, apenas três projetos serão discutidos na Assembleia da República: além do apresentado pelo BE, também PCP e PAN entregaram a sua versão.