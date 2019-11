A deputada única do Livre no Parlamento, Joacine Katar Moreira, afirma que está "de livre e espontânea vontade" no partido. Em entrevista ao Público, nega qualquer divergência programática com membros da direção do Livre e que se identifica "com as ideias e princípios fundadores".

"Identifico-me com o partido e o partido identifica-se comigo; senão, não teria sido eleita pelo partido para ser segunda candidata nas europeias e cabeça de lista nas legislativas", diz Joacine, que se viu esta segunda-feira em nova polémica ao entregar fora de prazo o projeto do partido sobre a Lei da Nacionalidade – uma das bandeiras da sua campanha para as legislativas.

No fim de semana, foram comunicadas "falhas de comunicação" entre a deputada e a direção do Livre depois de uma abstenção de Joacine a um voto de condenação à investida israelita em Gaza.