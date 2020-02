Jerónimo Martins prepara-se para entrar na Roménia

O CEO da Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos, afirma que a retalhista espera entrar no mercado romeno através de uma aquisição, de acordo com o diário polaco Pils Biznesu, citado pela Bloomberg.

"Temos uma dívida baixa e alta flexibilidade no que toca ao financiamento de uma transação", diz o CEO, reforçando que a retalhista não tem de "ser escrava dos bancos".

O diário polaco avança como hipótese para aquisição a cadeia Profi, que tem 1000 lojas e é detida pelo fundo Mid Europa, mas não atribui esta informação ao CEO da retalhista portuguesa.

Além da internacionalização para a Roménia, a Jerónimo Martins estará a preparar-se para expandir organicamente a cadeia Hebe na República Checa e na Eslováquia, aponta ainda a mesma publicação. Isto, embora a expansão na Polónia permaneça a prioridade.

A economia polaca "está a expandir muito rapidamente quando comprada a outros países europeus, o desemprego é praticamente nulo e a subida no preço da alimentação apoia as vendas – a inflação pode até ser demasiado elevada", cita o diário polaco.



Na conferência de imprensa de apresentação dos resultados de 2019, na sexta-feira, Pedro Soares dos Santos já tinha revelado que a Jerónimo Martins estava a preparar expandir a Biedronka, marca polaca que tem sido o principal motor do grupo retalhista português, para novos mercados, a começar pela Roménia.

"O grupo Jerónimo Martins tem feito um reforço muito forte do seu balanço porque está a chegar o momento de a Biedronka crescer além fronteiras. O mercado que faz sentido é a Roménia. Se vai ser este ano ou para o ano, não sei dizer, mas que está no nosso horizonte, está", afirmou Pedro Soares dos Santos.



O responsável não adiantou qual o investimento que será feito nesta expansão nem que outros mercados poderão ser uma aposta para a Biedronka.