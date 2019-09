Jerónimo Martins investigada na Polónia por suspeitas de uso indevido de vantagem comercial

O UOKiK, regulador de Concorrência da Polónia, realizou uma auditoria à Jerónimo Martins Polska, em junho de 2019, tendo recolhido informações que deram origem a suspeitas de uso indevido de vantagem comercial, de acordo com um documento publicado no site do regulador.

A documentação recolhida revelou que a Jerónimo Martins recebe dois tipos de descontos na sua relação com fornecedores, com destaque para a fruta e os legumes. O primeiro desconto não levanta questões, uma vez que está devidamente determinado no contrato que é celebrado entre as duas partes. O problema reside no segundo desconto que é "oferecido" à Biedronka.

O primeiro desconto incide sobre um determinado volume de negócios. Quando esse volume, pré-definido, é ultrapassado, é aplicado um segundo desconto. Contudo, este não está especificado nos contratos e os fornecedores só terão conhecimento do seu valor no final do mês, já depois da mercadoria entregue. E se o fornecedor não aplicar este segundo desconto poderá ser alvo de uma penalidade contratual.

O regulador considera que esta prática pode representar uma violação e um aproveitamento da parte mais fraca da relação, uma vez que a Jerónimo Martins tem uma posição negocial forte. O UOKiK diz mesmo que a dona da Biedronka poderá estar a usar de forma indevida esta sua posição negocial.

O regulador adianta que as práticas de uso abusivo das vantagens contratuais podem representar uma coima de 3% das receitas da empresa.

O UOKiK assume que uma das suas próximas missões é tentar melhorar a situação dos agricultores. E, neste caso, os fornecedores da Jerónimo Martins estão fragilizados por não saberem quanto é que, no final do mês, conseguirão ganhar com esta relação comercial.

O presidente do UOKiK, Marek Niechciuk, realça que os descontos no retalho podem provocar uma pressão nos produtores agrícolas, de acordo com o comunicado.



A Jerónimo Martins já foi acusada, em Portugal, de práticas que pressionavam as margens dos seus fornecedores. O caso remonta a 2012, quando responsáveis do sector lácteo e da Centromarca acusaram a retalhista de quer que os produtores "participassem" nas suas promoções. O Pingo Doce tentou negociar cláusulas nos contratos com fornecedores para que estes contribuíssem para as campanhas promocionais da retalhista. Na altura, fontes do setor das bebidas queixaram-se também sobre a transferência para os fornecedores de promoções, como a campanha do dia 1 de maio. 2012 foi o ano em que o Pingo Doce surpreendeu oferecendo, no Dia do Trabalhador, descontos de 50% para compras superiores a 100 euros.



O Negócios tentou contactar a Jerónimo Martins em Portugal, mas ainda não conseguiu uma reação.



As ações da Jerónimo Martins estão a cair 2,63% para 15,36 euros, tendo acentuadao a tendência negativa após a divulgação da notícia.