A Diretora-geral de Saúde Graça Freitas confirmou que o caso suspeito de coronavírus — um homem vindo de Milão — deu resultado negativo. Graça Freitas rejeitou ainda a hipótese de colocar o homem em quarentena.É o 13.º caso suspeito de infeção com Covid-19 detetado em Portugal, todos foram negativos.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, tinha dito à Lusa no domingo que o internamento do doente suspeito de infeção com coronavírus era "apenas por precaução", sublinhando que a DGS está "atenta à situação".

"É apenas um caso suspeito, o seu internamento é apenas por precaução", afirmou Graça Freitas sobre o novo caso suspeito de infeção por coronavírus detetado em Portugal, num homem proveniente de Milão.

"Estamos a acompanhar atentamente a situação em Itália, que está circunscrita a algumas zonas, não ao país inteiro. De qualquer maneira, de facto, internámos uma pessoa para investigação, apenas por precaução", adiantou Graça Freitas.

Este é o 13.º caso suspeito de infeção com Covid-19 detetado em Portugal. Todos os 12 casos anteriores foram negativos.

Reconhecendo que "muitas pessoas de Portugal estiveram em Itália nos últimos dias, nas últimas semanas, sobretudo nos últimos 14 dias, que são os dias que interessam,", a diretora-geral da Saúde fez questão de "deixar uma palavra de tranquilidade a estas pessoas, mas dizer-lhes também que estejam atentas".

"Se estão assintomáticas, [devem] estar atentas ao aparecimento eventual de sintomas, sobretudo se estiveram com doentes em Itália", disse Graça Freitas.

Insistindo para que "as pessoas se mantenham tranquilas", a diretora-geral da Saúde sublinha que quem eventualmente tenha sintomas - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deverá contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24.

O número de mortos devido ao coronavírus Covid-19 subiu hoje para 2.592 na China continental e foram reportados 409 novos infetados, quase todos na província de Hubei, enquanto a maioria do país não contabilizou novos casos.



Com Lusa