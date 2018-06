Jerónimo de Sousa diz que processo negocial na concertação social fez-se "com os parceiros do costume", ou seja, os patrões e a UGT. A CGTP ficou de fora e o PCP explica porquê: as alterações ao período experimental - que duplica - para os contratos de primeiro emprego, a não reposição do princípio do tratamento mais favorável e o fim da caducidade são medidas que não podem ter o apoio dos comunistas.

António Costa garantiu que o Governo continua a defender a contratação colectiva e que por isso "congelou a caducidade" dos contratos colectivos "para dar tempo a que os parceiros sociais pudessem aumentar as margens da contratação colectiva". O resultado, segundo o primeiro-ministro, é que "aumentou" o número de trabalhadores com contratos colectivos.

Costa diz mesmo que o que o Governo está a fazer é "aumentar os direitos dos trabalhadores". Mas Jerónimo de Sousa não acredita.

"Oh, senhor primeiro-ministro! Já cá andamos há muito tempo. Você acredita?", ironizou o líder comunista que acha que "é ingénuo", "é querer enganar-se a si próprio" achar que os patrões poriam a sua assinatura num acordo que promovesse o fim da precariedade.

"Estou certo de que acredita que se eu não acreditasse não apoiava este acordo", respondeu Costa, que acha que "é do próprio interesse das entidades patronais" o combate à precariedade por ser a única forma de apostar na formação e na inovação que têm de fazer parte da receita do sucesso das empresas.