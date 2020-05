Já foram localizados todos os migrantes desaparecidos de hostel com 136 infetados

Foi localizado, esta terça-feira, o último dos refugiados desaparecidos que estavam a habitar o hostel em Arroios, Lisboa , quando foram detetados 136 casos positivos de coronavírus. No total eram seis os migrantes desaparecidos. Três foram encontrados em Portugal , um deles foi localizado pelo Serfiço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) em Barcelona, Espanha , e outros dois estão no Reino Unido.O hostel, localizado na rua Morais Soares, na freguesia de Arroios, foi evacuado no domingo, 19 de abril, devido a um caso positivo da doença. Foram testados os 189 ocupantes do hostel e funcionários e detetados 136 casos positivos, todos entre os moradores.Na altura o SEF apurou que estavam desaparecidos 25 requerentes de proteção individual. Três dias depois foram encontrados 19 desses refugiados, indicou o Conselho Português para os Refugiados (CPR).Entretanto, 171 migrantes que estavam hospedados neste hostel foram transportados para a Base Aérea da Ota, em Alenquer, incluindo os que tinham tido resultados negativos.Qualquer requerente de proteção internacional tem liberdade de circulação em Portugal. "Não estão obrigados a permanecer sempre no mesmo município, devendo manter o SEF informado acerca do seu paradeiro, nos termos da Lei do Asilo", referiu na altura o CPR.Em Portugal, morreram 1.063 pessoas das 25.524 confirmadas como infetadas, e há 1.712 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.