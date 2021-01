PróToiro ataca Governo e PAN sobre proibição de menores em touradas

esta segunda-feira, em frente à Assembleia da República, em Lisboa, um outdoor com críticas ao Governo e ao PAN contra a medida de alterar a idade mínima para assistir ou participar em espetáculos tauromáquicos. A idade mínima legal para assistir a uma tourada é de 12 anos, mas um acordo entre o partido Pessoas–Animais–Natureza e Costa pode fazer subir o limite para os 16 anos ou 18 anos. "Já conhece os novos pais dos seus filhos?" é a mensagem do cartaz da PróToiro, que figura o primeiro-ministro, António Costa, e o líder do PAN, André Silva, referindo que "a educação dos filhos pertence aos pais e não aos políticos".



Na altura, em novembro do ano passado, o PAN congratulou-se com a medida, salientando que Portugal atualmente incumpre "recomendações da ONU, pondo em risco crianças e jovens, uma vez que neste momento o que a lei prevê é idade recomendada, a partir dos 12 anos, não é proibitiva".



Petição contra a medida já conta com quase 16 mil assinaturas



Numa petição pública dirigida ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, líderes parlamentares e partidos do parlamento, a PróToiro pede "respeito pelos direitos e liberdades das crianças" contra propostas que "atentam contra a cultura taurina e diversidade cultural no nosso país".



"A alteração é absurda, infundada e atentatória dos direitos dos menores", escrevem.



A petição conta já com cerca de 15.800 assinaturas.









A Federação Portuguesa de Tauromaquia colocoucomo moeda de troca após a viabilização do Orçamento de Estado para 2021, com intenção de ficar em vigor já no primeiro trimestre de 2021.