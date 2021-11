Já abriu a modalidade Casa Aberta da terceira dose para maiores de 75 anos

As mais lidas

Já está disponível a modalidade "Casa Aberta" para cidadãos com mais de 75 anos que desejem levar a terceira dose da vacina contra a covid-19. A Direção-Geral da Saúde refere ainda em comunicado que será "dada prioridade" às pessoas com mais idade e "abrangendo gradualmente faixas etárias mais baixas até chegar aos 75 anos".







Vacinação contra a Covid-19 em Itália Reuters

Os utentes com mais de 65 anos, que não tenham estado infetados com covid-19 e com a vacinação completa há mais de seis meses podem levar a terceira dose da vacina contra a covid-19. A DGS recomenda que os utentes verifiquem o horário de funcionamento dos Centros de vacinação antes de se deslocarem ao local.Em Portugal, 548 mil pessoas já levaram a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Por sua vez, 1 235 00 vacinas contra a gripe foram administradas.