Sábado – Pense por si

Portugal

Telhado da estação de Santa Apolónia voa devido ao vento forte

Correio da Manhã 12:12
Capa da Sábado Edição 11 a 17 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 11 a 17 de novembro
As mais lidas

Catorze distritos de Portugal continental vão estar sob aviso laranja, o segundo mais grave, até quinta-feira, devido à chuva.

O telhado da estação de Santa Apolónia voou devido ao vento forte que se faz sentir, esta quarta-feira, em Lisboa. 

A carregar o vídeo ...
Primeiras imagens mostram telhado da estação de Santa Apolónia no chão devido ao vento forte

No local estão os Bombeiros Sapadores de Lisboa. Não há registo de feridos. 

Telhado da estação de Santa Apolónia voa devido ao vento forte
Telhado da estação de Santa Apolónia voa devido ao vento forte
Telhado da estação de Santa Apolónia voa devido ao vento forte
Telhado da estação de Santa Apolónia voa devido ao vento forte
Telhado da estação de Santa Apolónia voa devido ao vento forte
Telhado da estação de Santa Apolónia voa devido ao vento forte
Telhado da estação de Santa Apolónia voa devido ao vento forte
Telhado da estação de Santa Apolónia voa devido ao vento forte
Telhado da estação de Santa Apolónia voa devido ao vento forte
Telhado da estação de Santa Apolónia voa devido ao vento forte

Recorde-se que catorze distritos de Portugal continental vão estar sob aviso laranja, o segundo mais grave, até quinta-feira, devido à chuva forte, anunciou esta quarta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Acidente (geral) Meteorologia Acidente marítimo Desastres acidentes e emergências Santa Apolonia Lisboa Instituto Português do Mar e da Atmosfera
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Telhado da estação de Santa Apolónia voa devido ao vento forte