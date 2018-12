Grupo de defesa dos animais IRA divulgou imagens de cão preso a árvore numa mata e anunciou que tinha sido deixado ali condenado a "uma morte lenta". Animal está são e salvo.

Um cão terá sido deixado numa mata, preso a uma árvore, sem conseguir fugir. O animal terá sido resgatado por um grupo de ciclistas e entregue aos cuidados de um grupo cinotécnico (especialista em treino de canídeos), segundo o grupo de defesa dos animais Intervenção e Resgate Animal (IRA). Autoridades não receberam queixa formal.



Numa publicação feita no Facebook a denunciar o alegado abandono, escreve o IRA: "Pior do que abandonar um animal à sua sorte, é abandoná-lo amarrado a uma árvore, no meio de absolutamente nada, de forma a impedi-lo de se alimentar, de beber água, de procurar refúgio, de sobreviver". A publicação é acompanhada da fotografia de um cão amarrado pela coleira a uma árvore.



O grupo condena ainda quem virou as costas "a quem o tomou como melhor amigo" e condenou o animal "a uma morte lenta, ao frio, à chuva, à miséria".



O grupo sentencia ainda: "Pior do que nos chamarem de criminosos, é vocês serem esses criminosos", referindo-se às diferentes acusações que surgiram de o grupo agir no limite da lei.



O IRA refere que um grupo de ciclistas encontrou o animal e que o levou a um grupo cinotécnico.



Na publicação, é questionado, em letras maiúsculas se alguém reconhece o cão em causa e sabe a quem pertence, acrescentando que o mesmo foi encontrado em Valongo. O IRA refere ainda que alguém que "souber identificar o detentor do mesmo, tem a obrigação moral e cívica de o identificar às autoridades competentes o mais rapidamente possível".



À SÁBADO, autoridades afirmaram não ter sido apresentada qualquer queixa formal e que apenas tinham conhecimento do caso através das redes sociais. "Neste caso, o melhor que tinham a fazer, era ter chamado a polícia ao local para investigar, já que se pode estar aqui a lidar com um incidente criminal".



O IRA é uma associação de apoio aos animais que recolhe muito apoio - a publicação referida teve mais de 12 mil partilhas em menos de 24 horas -, mas também atraiu bastantes críticas, especialmente depois de uma reportagem que afirmava que o grupo estaria a ser investigado pela Unidade de Contra-Terrorismo da Polícia Judiciária.



Várias testemunhas afirmaram que o grupo utilizou intimidação na sua acção.



O grupo negou todas as acusações.