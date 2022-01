Há dois anos à espera da reforma

Há pelo menos 136 dias que a rotina diária de Ruy Ribeiro incluía entrar no site da Segurança Social Direta e verificar o estado da sua pensão. A informação que encontrou ao longo destes 136 dias foi, invariavelmente, a mesma: “Em análise.” Como se não bastasse estar aposentado – e, portanto, sem quaisquer rendimentos – desde 10 de novembro de 2021, o médico veterinário viu-se ainda no meio de uma espécie de pingue-pongue entre as duas instituições responsáveis pela atribuição da sua reforma. “O Centro Nacional de Pensões garante que fez o pedido à Caixa Geral de Aposentações. A Caixa Geral de Aposentações diz que não mandaram informação porque não receberam o pedido. É o jogo do empurra”, diz à SÁBADO.



Ruy Ribeiro, 65 anos, licenciou-se em Medicina Veterinária e deu aulas no ensino público durante nove anos. Contudo, trabalhou no setor privado a maior parte da sua vida – no total, 43 anos. A 24 de agosto de 2021, pediu a pensão unificada (que junta as contribuições para ambos os sistemas) para ter efeito a partir de 10 de novembro – data a partir da qual se podia reformar sem sofrer qualquer penalização. Cabe ao Centro Nacional de Pensões (CNP) a atribuição da sua reforma – porque foi o último regime para o qual descontou –, mas era preciso que a Caixa Geral de Aposentações (CGA) lhe comunicasse a soma das contribuições referentes ao tempo no setor público. “O problema é que temos uma série de instituições sobrepostas em Portugal e andam todas a complicar o trabalho umas das outras. Se fosse só um sítio a tratar das reformas não existiria este problema”, considera.



Coincidência ou não, na passada sexta-feira, 14 de janeiro – apenas 24 horas depois de a revista SÁBADO ter confrontado o Ministério do Trabalho e da Segurança Social com a situação em causa –, o seu pedido foi finalmente “deferido”. Com a indicação de que o pagamento se iniciaria já em fevereiro. Contudo, pode ainda não ser desta que vai receber a sua reforma. Razão: “Pelas contas que fiz, acho que há ali um erro no valor que me é atribuído”, aponta.