Investigação SÁBADO. O desertor russo que quer vir viver para Portugal

Anna foi até à Geórgia para se encontrar com o filho, Denis, que não vê há três anos. O jovem, filho de pai ucraniano e mãe russa, desertou para não integrar as tropas de Moscovo no conflito com a Ucrânia e quer vir viver para Portugal.





A carregar o vídeo ... Investigação SÁBADO. Desertor russo quer vir para Portugal (promo)

Denis, de 22 anos, quer juntar-se à mãe que trabalha em Portugal. Oacompanhou o reencontro entre os dois, na capital da Geórgia, e testemunhou o apelo direto de Anna ao primeiro-ministro, António Costa.para ver esta sexta-feira à noite, na CMTV, logo a seguir ao Grande Jornal.