Investigação SÁBADO. Abusos e imoralidades entre autarcas

No programa desta semana damos-lhe a conhecer dois casos de autarcas que podem estar a violar a lei. No Alandroal, o Ministério Público investiga o caso de avenças a socialistas, a mesma cor da autarquia. E, na Mealhada, o presidente da câmara pode estar a receber indevidamente a pensão de viuvez. Para ver amanhã, às 21h30, na CMTV.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O presidente da Câmara Municipal da Mealhada poderá estar a receber indevidamente uma pensão de viuvez quando é público que vive em união de facto há anos. Mas António Jorge Franco garante que a companheira, que encontrámos na sua casa, é apenas namorada.





A carregar o vídeo ... Investigação SÁBADO 26 de maio

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Na freguesia de Silvã, onde o autarca mora, a população garante que há muito que o casal vive maritalmente. Situação que o obrigaria a comunicar de imediato à Caixa Geral de Aposentações que deixou de ter direito à pensão de viuvez que recebe desde 2011, altura em que a mulher, bibliotecária na Câmara, morreu.Só no ano passado, o autarca declarou ao Tribunal Constitucional ter recebido mais de 6 mil euros relativos a este subsídio público.Apesar de negar viver em união de facto, o autarca tem levado a companheira para eventos da autarquia e já a apresentou como namorada há 5 anos.Mas este não é o único caso de abusos e imoralidades entre autarcas que adetetou esta semana.O Alandroal, por exemplo, é uma das vinte autarquias do País que está em situação de rutura financeira e, por isso, está legalmente impedida de recrutar trabalhadores.descobriu que o presidente desta autarquia alentejana recorreu a outros expedientes.Em ano de eleições autárquicas, João Grilo celebrou mais de 80 avenças num total que ultrapassa um milhão de euros. A maioria dos beneficiários são amigos e até candidatos nas listas do PS, a cor política do presidente de Câmara do Alandroal.O alegado favorecimento dos "amigos socialistas" já está a ser investigado pelo Ministério Público.Não perca, oesta sexta-feira à noite, logo a seguir ao CM Jornal, na CMTV.