Alandroal. As avenças para os amigos socialistas

É uma das 20 autarquias do País em situação de rotura financeira. No fim do ano passado, a dívida da Câmara Municipal de Alandroal (distrito de Évora) rondava os €16 milhões. O concelho tem apenas 5 mil habitantes e 212 funcionários municipais. Ainda assim, só no ano passado a autarquia celebrou mais de 80 contratos, entre prestações de serviços e avenças.