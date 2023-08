Invasores de missa da comunidade LGBTI são 'católicos' anti-Papa

De pé e empunhando um crucifixo ao alto, Rafael da Silva, de 21 anos, rezava o terço em latim de viva voz na Igreja da Ameixoeira, onde decorria uma missa no dia 3 de agosto organizada por católicos LGBTI. Uns genuflexórios atrás, a sua mulher de 19 anos, padrinho de casamento e outros oito católicos acompanhavam-no em oração, com as vozes a sobreporem-se e a perturbar a normal liturgia. Três mistérios dolorosos depois, foram retirados pela PSP. O evento que juntou os 12 fundamentalistas, investigados pelo Ministério Público por suspeitas de crime de impedimento, perturbação ou ultraje a ato de culto, foi anunciado como “manifestação anti ‘católico’ LGHIV”, associando a sigla LGBTI à da doença do HIV.