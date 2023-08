Economia desacelerou durante a JMJ

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A atividade económica em Portugal desacelerou durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), apontam dados do Banco de Portugal (BdP) avançados pelo Diário de Notícias.







MIGUEL A. LOPES / LUSA

Apesar de ter havido um aumento dos investimentos privado e público, a economia entrou em terreno negativo entre meados de julho e final da primeira semana de agosto, fruto do registo de menos dormidas em hotéis, menos consumo em restaurantes e menos compras no comércio.Os turistas que costumam vir ao país nesta altura do ano e pagar pelas dormidas em alojamentos locais e hotéiss evitaram fazê-lo nas vésperas da JMJ e na semana do evento. Ocorreu ainda uma saída de Lisboa por parte dos residentes habituais.