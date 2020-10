Covid 19: Número de internamentos já supera as previsões do Governo

Um documento elaborado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge com projeções sobre a pandemia de Covid-19 foi utilizado pelo Governo para dar resposta à providência cautelar interposta pelo partido Chega. Estas projeções previam que Portugal atingisse os 275 internados em unidades de cuidados intensivo (UCI) a 8 de novembro. Mas este valor foi ultrapassado esta sexta-feira, uma semana antes do previsto.

De acordo com o documento datado de 20 de outubro, os internamentos nas UCI estão bastante acima do que era previsto pelo Governo. O Instituto Doutor Ricardo Jorge contabilizou que os números de internados crescessem diariamente de forma consistente, nunca ultrapassando os cinco novos internamentos diários.No entanto, houve dias em que foram internadas nestas unidades 13 pessoas, como a 22 de outubro.

Mas não é apenas nas unidades de cuidados intensivos que o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) falhou as previsões. De acordo com o documento a que a SÁBADO teve acesso, o número de internamentos em enfermarias falhou também por mais de uma semana. De acordo com este documento, o número de internados, mas sem estarem em estado crítico devia atingir os 1629 pacientes a 8 de novembro, esta sexta-feira, 30 de outubro, são já 1.652 os internados.





Estes valores são particularmente preocupantes já que é o número de internados, mais do que o número de infetados, que pressiona o Serviço Nacional de Saúde. Esta segunda-feira Portugal bateu os anteriores máximos de internados, bem como o de novas infeções e mortes. Foi também registado o segundo maior aumento de hospitalizações de infetados desde abril.

O aumento de casos do novo coronavírus em Portugal apanhou os hospitais portugueses desprevenidos. Só na última semana, foram adicionados às unidades de cuidados continuados 488 doentes com o novo coronavírus - número apenas inferior ao da semana de 5 de abril, quando este era de 598.











Várias notícias têm dado conta da falta de condições de vários hospitais para dar conta desta segunda vaga de Covid-19.

Menos infetados do que o previsto

Apesar do erro por defeito nas previsões dos internados devido à COvid-19, o INSA previu em excesso o número de casos diários. De acordo com a previsão deste instituto, Portugal devia ter batido o limite dos 4.600 casos a 23 de outubro. Esse limiar foi ultrapassado apenas esta segunda-feira, uma semana depois.

De acordo com as projeções governamentais, no dia 26 de outubro Portugal já devia registar mais de 150 mil casos de infecções. Passados quatro dias o país regista 137 mil casos, o que parece dar alguma margem de manobra com as previsões utilizadas pelo Governo.





O Instituto acredita ainda que o número de infeções irá continuar a crescer de forma exponencial até à segunda semana de novembro, com base " na tendência de novos casos observada a partir do final do mês de setembro".



Taxa de transmissibilidade há dois meses acima de 1



O Instituto de Saúde Doutor Ricardo Jorge divulgou esta sexta-feira o seu relatório semanal sobre o índice que mede a transmissibilidade da Covid-19, indicando que entre 21 e 25 de outubro o R(t) médio em Portugal foi de 1,19.









Portugal está já desde 17 de agosto com o R acima de 1, o valor limite a partir do qual um infetado, em média, consegue propagar a Covid-19 a mais do que uma pessoa.

No Norte, o R(t) tem um valor superior a 1 há há 93 dias consecutivos, registando uma média superior a duas mil infeções na passada semana e com um índice que variou entre os 1,01 e os 1,42.



A região de Lisboa e Vale do Tejo tem o seu R(t) acima de 1 há já 66 dias consecutivos, com o factor a ter sido de 1,01 a 1,23 neste período. Na região Centro, o R está acima de 1 há 86 dias, enquanto Alentejo e Algarve têm o seu R acima de 1 há 19 e 16 dias, respetivamente.



Desde o início da epidemia de COVID-19, refere o INSA, a estimativa do R(t) variou entre 0,81 e 2,37, tendo-se observado uma tendência de decréscimo desde o dia de anúncio do fecho das escolas (12 de março) e quebras acentuadas após o encerramento destas e do anúncio do estado de emergência (16 e 18 de março).



A meio da tabela europeia



O documento do INSA mostra ainda que Portugal está na mesma situação que outros países europeus, como Áustria, Bulgária, Croácia, Hungria, Itália, Polónia e Roménia.



No entanto, há países com as taxas de transmissibilidade muito mais elevada e com uma tendência crescente, como Bélgica, República Checa, França, Islândia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Holanda, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Reino Unido.



Vários destes países estão já a implementar medidas mais duras como confinamentos. Bélgica e França já impuseram medidas mais restritivas.