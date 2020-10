Portugal atinge novo máximo diário de internados devido à Covid-19

Esta sexta-feira, os internamentos hospitalares devido à Covid-19 atingiram nas últimas 24 horas os valores máximos registados desde março, num total de 1.365, mais 93 pessoas internadas do que na quarta-feira.Nas unidades de cuidados intensivos, entraram mais 13 pessoas em 24 horas, elevando para 200 o número de internados.Portugal regista hoje 3.270 novos casos de infeção com o novo coronavírus, o valor diário mais elevado desde o início da pandemia, e mais 16 mortes relacionadas com a covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).De acordo com o boletim hoje divulgado, Portugal já contabilizou 109.541 casos confirmados e 2.245 óbitos desde o início da pandemia de covid-19.